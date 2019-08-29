تبادل الاتهامات بين عناصر حماس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة

اتهم مسؤول في حركة حماس أمس من أسماهم بـ»عملاء إسرائيل» بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا عناصر أمن للحركة في غزة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح آخرين.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحي، خلال تشييع جثامين القتلى في غزة، إن «الجريمة التي استهدفت خيرة أبنائنا إنما تصب في خانة استثمار الاحتلال الإسرائيلي وعملائه الذين لا يطيب لهم المقام أن يجدوا غزة في أمان».