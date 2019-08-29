مسام ينتزع 2797 لغما خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من أغسطس 2019م من انتزاع 2,797 لغما، منها 690 لغما مضادة للدبابات و2,107 ذخائر غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 83,748 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.