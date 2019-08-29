وزراء الخارجية العرب يبحثون التدخلات الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أعمال الدورة العادية الـ(152) برئاسة العراق خلفا للصومال، يوم 10 سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة 8 بنود رئيسة، في مقدمتها القضية الفلسطينية. ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات (الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين.

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ويستعرض الوزراء العرب تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في الدورة (102)، وتقريرا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة العربية (151-152)، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات، وإمكانية اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال.

وسيتضمن جدول أعمال الدورة الـ(152) التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.