3 قتلى و20 جريحا في قصف حماة وإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفادت المعارضة السورية أمس، بسقوط 3 قتلى وأكثر من 20 جريحا في غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية السورية والروسية على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر: «تناوبت 13 طائرة حربية روسية وسورية على قصف مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب، فقد قصفت تلك الطائرات محيط تل مرديخ الأثري ومدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، كما دمرت عددا من المباني وأحرقت عددا من السيارات».

وأشار إلى إطلاق تلك الطائرات صواريخ فراغية على بلدات معرشورين والتح ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي، معتبرا أن هذا القصف تمهيدا لعملية عسكرية باتجاه منطقة معرة النعمان لاستكمال السيطرة على الطريق الدولي حماة حلب.