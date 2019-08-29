قائد أمريكي: لا حل عسكريا لأزمة ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب القائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسيند عن تأييده ودعمه للحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع العسكري في ليبيا.

وذكر بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا أمس أن التصريح جاء خلال أول لقاء جمع الجنرال تاونسيند مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة تونس بحضور سفير أمريكا لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وأضاف البيان أن الاجتماع كان فرصة لإقامة علاقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا، وأن المناقشات تطرقت إلى موضوعات المناخ الأمني، وأهمية معالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة، والحاجة إلى حل النزاع في ليبيا.