احتفالات في عدن بعودة الشرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيطرت قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي أمس على أجزاء كبيرة من محافظة عدن العاصمة اليمنية الموقتة، وأحكمت قبضتها على معظم المواقع والمعسكرات، بعد أكثر من 15 يوما من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظات عدن ولحج وأبين ووصوله إلى محافظة شبوة شرق اليمن، وأحكمت الشرعية قبضتها على مطار عدن الدولي بعد سيطرتها على جميع مديريات محافظة أبين جنوبا.

وأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن طلائع الجيش والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة الموقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة، وأضاف على «تويتر» أن «الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن، وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة».

من جهته، دعا وزير الداخلية اليمنية «القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن»، كما حذر من أي «أعمال انتقامية»، وقال إن «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن في عدن، وشدد على أن «القوات اليمنية ستكون صمام الأمان وستحافظ على الممتلكات والأرواح»، ودعا المواطنين وأبناء محافظة عدن بالبقاء بعيدا عن مواقع المعسكرات، والمواجهات الدائرة بين قوات الشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة عدن حفاظا على أرواحهم.

ورجح السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني، ماجد السقاف، قرب «إعلان حال الطوارئ ومنع حمل السلاح لتثبيت الأمن في عدن»، وقال إن «عناصر من المجلس الانتقالي فرت من عدن صوب لحج ومناطق أخرى، وإن مفاوضات تجري من أجل تسليمها بدون قتال منعا لإراقة الدماء».

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وفي وقت سابق، سيطر الجيش على زنجبار. وأعلن الإرياني أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استكملوا سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار. إلى ذلك، أشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى الفرحة العارمة التي استقبل بها الأهالي الجيش، قائلا «مشاهد وثقها مواطن تظهر الفرحة العارمة والاستقبال الشعبي الكبير لأبطال الجيش الوطني بعد استعادتهم مدينة زنجبار عاصمة أبين».

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قال إنه يتم «العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقا للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية، وأكد خلال لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الأحداث والمشاكل الجانبية «لن تثنينا أو تلهينا عن العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني».

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