حزب الله : سنرد على كل العدوان “الإسرائيلي” بضربة مفاجئة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيرد على كل العدوان “الإسرائيلي” بضربة مفاجئة، مشدداً على أن “العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن التعامل معه كقضية عابرة”.

وفي حديث خاص لقناة روسيا اليوم “RT”، قال الشيخ قاسم إن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته.

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وردًا على سؤال بشأن الرد المحتمل، قال سماحته إن حزب الله لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدِّم التفاصيل التي تخدم “تل أبيب”، مؤكداً أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب.

وأضاف الشيخ قاسم إن الأجواء اليوم هي أجواء ردٍ وليست أجواء حرب، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن حرب للتهويل والضغط على حزب الله.

وشدد على أن موقف الدولة اللبنانية من الاعتداءات “الإسرائيلية صحيح”، مضيفاً: “لا ننتظر ردًا في مجلس الأمن الدولي”.