كشفت مصادر في "محور ​المقاومة​" لصحيفة "الراي" الكويتية أن "​حزب الله​" يبحث عن "هدفٍ لقتْل اثنين أو ثلاثة ​إسرائيل​يين أو إرسال ​طائرة​ من دون طيار انتحارية ضدّ هدف عسكري. فإسرائيل تبعد بضعة أمتار عن الحدود اللبنانية وبالتالي لا يصعب قتْل الجنود واختيار الأهداف"، مشيرة الى أنه "سيتعيّن على رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ التبرير لشعبه عن سبب كسْره لقواعد الاشتباك غير المعلنة منذ العام 2006 على الرغم من التحذير المتكرر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للراي: حزب الله يبحث عن هدف لقتل 2 أو 3 إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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