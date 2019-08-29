طقس يوم غد غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديريية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعدُيل في المناطق الساحلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات خاصة المتوسطة.
كما توقعت أن يكون طقس يوم الجمعة، غائم جزئيا مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، أما طقس يوم السبت، فتوفعت أن يكون غائما مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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