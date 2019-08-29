الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها الدولي جنوب السعودية بصاروخ مجنح

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين عن شن هجوم ​صاروخ​ي جديد على مطار أبها الدولي جنوب ​السعودية​.

وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان له، أنه "هاجمت مطار أبها بصاروخ مجنح من طراز "قدس-1"، لافتاً الى أن "الضربة استهدفت مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية".

وأشار سريع إلى أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية"، لافتاً الى أن "العملية أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب السعودي".