الجيش: التصدي لطائرتي استطلاع إسرائيليتين حلقتا فوق أحد مراكزنا بالعديسة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، قامتا عند الساعة 20:50 بالتحليق فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة حيث تصدّى لهما الجيش بنيران الأسلحة المناسبة".

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