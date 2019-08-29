بحث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مع نظيره التركي، ​رجب طيب أردوغان​، التطورات الأخيرة في ​سوريا​، واتفقا على مواصلة التعاون من أجل "حماية المدنيين" في إدلب.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن "الرئيسين أجريا، مكالمة هاتفية، "بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة للأوضاع في سوريا"، مشيرةً الى "أنهما اتفقا على حماية المدنيين في إدلب ومواصلة التعاون بهدف منع وقوع أي أزمات إنسانية جديدة في البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.