غوايدو يؤكد أن لا موعد لاستئناف المحادثات مع الحكومة الفنزويلية

أعلن زعيم المعارضة في ​فنزويلا​ ورئيس مجلس النواب ​خوان غوايدو​ أن "لا موعد في الوقت الراهن لاستئناف المحادثات مع حكومة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، التي تقودها مملكة ​النروج​ ما لم نحقق شيئا ملموسا لمقاربة حل"، مشيرا الى أنه "إذا كانت الحكومة تستغل المحادثات لتلميع صورتها فإن ذلك لا يفيد في شيء الشعب الفنزويلي".

وعقدت أول جولة من المحادثات بوساطة النروج في أيار في اوسلو وتلتها جولات أخرى في باربادوس.

لكن مادورو قرر وقف المحادثات قبل ثلاثة أسابيع ردا على فرض ​الولايات المتحدة​ ​عقوبات​ جديدة على حكومته. ويؤيد غوايدو العقوبات المفروضة على النظام الفنزويلي آملا في أن تدفع مادورو إلى التنحي والدعوة ل​انتخابات​ مبكرة.