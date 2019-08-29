وفاة 7 أشخاص من جراء فيضانات جنوبي المغرب

أفاد مصدر من السلطات المحلية ​المغرب​ية لوكالة فرانس برس أن ​فيضانات​ نجمت عن أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب، أودت بحياة سبع أشخاص، موضحا أن أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرا إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من جانب عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.

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