قوات المجلس الانتقالي اليمني تعلن حالة الطوارئ لمدة 72 ساعة في عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في ​اليمن​ عن "فرض ​حالة الطوارئ​ لمدة 72 ساعة في مدينة عدن".

وأوضحت "قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية" في عدن عن " إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة وإعلان إعلان الأحكام العرفية العسكرية"، مشيرةً الى أنه "على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية".

وكان أعلن رئيس المجلس عيدروس الزبيري، عن بدء "معركة المصير ضد ​الإرهاب​ والتطرف"، داعيا أهالي جنوب البلاد للثبات والصمود.

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