وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لا تسعى لصراع عسكري مع إيران

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن "إيران وكوريا الشمالية تواصلان أنشطتهما المزعزعة للاستقرار"، نافياً "سعي واشنطن الدخول في صراع مع طهران".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، أشار إسبر إلى أن "بريطانيا والبحرين وأستراليا يشاركون في حماية حرية الملاحة في الخليج، ونتوقع مشاركة المزيد من الدول"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لا تسعى لدخول في صراع عسكري مع إيران، بل تهدف للانخراط في الجهود الدبلوماسية"، لافتا الى أن "تركيزنا الرئيسي في العراقينصب على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".
من جانبه، شدد دانفورد على أن "واشنطن تعمل لتوفير الأمن والاستقرار في أفغانستان، وألا تصبح مأوى للإرهابيين".
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