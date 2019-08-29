وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لا تسعى لصراع عسكري مع إيران

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، أن "​إيران​ و​كوريا الشمالية​ تواصلان أنشطتهما المزعزعة للاستقرار"، نافياً "سعي ​واشنطن​ الدخول في صراع مع ​طهران​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع رئيس ​هيئة الأركان الأميركية​ المشتركة ​جوزيف دانفورد​، أشار إسبر إلى أن "​بريطانيا​ و​البحرين​ و​أستراليا​ يشاركون في حماية حرية الملاحة في ​الخليج​، ونتوقع مشاركة المزيد من الدول"، مشددا على أن "​الولايات المتحدة​ لا تسعى لدخول في صراع عسكري مع إيران، بل تهدف للانخراط في الجهود الدبلوماسية"، لافتا الى أن "تركيزنا الرئيسي في العراقينصب على مكافحة ​تنظيم داعش الإرهابي​".

من جانبه، شدد دانفورد على أن "واشنطن تعمل لتوفير ​الأمن​ والاستقرار في ​أفغانستان​، وألا تصبح مأوى للإرهابيين".