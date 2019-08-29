سبوتنيك: الجيش السوري يسيطر على بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأنه "واصل ​الجيش السوري​ تقدمه منتزعاً السيطرة على بلدة الخوين ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي".

وأشارت الوكالة الى أن "وحدات من الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة الخوين شرق مدينة التمانعة جنوب شرق إدلب بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة".

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