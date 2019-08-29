جاويش أوغلو: سنبحث عن بديل لمقاتلات "F-35" حال عدم حصولنا عليها

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ أن "بلاده بحاجة إلى طائرات حربية، وستبحث عن بديل لمقاتلات "F-35" حال عدم الحصول عليها من قبل ​الولايات المتحدة​".

وأوضح جاويش أوغلو، في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره الإستوني، أورماس راينسالو، في العاصمة الإستونية تالين، أن "علاقات بلاده الاقتصادية مع ​روسيا​ جيدة"، مشيرا إلى "أنها تمثل واقعا في المنطقة ولا يمكن إنكاره".

ولفت إلى أن "بلاده لم تستطع الحصول على منظومات ​الصواريخ​ الأميركية، فاضطرت إلى شراء ​منظومة​ الصواريخ الروسية من طراز "إس-400".

وأكد جاويش أوغلو أن "​تركيا​ شريك في برنامج مقاتلات F-35، ونحن ننتج بعض أجزاء هذه المقاتلة الحربية، ونريد امتلاك هذه الطائرات ودفعنا 1.4 مليار ​دولار​ لذلك".

ولفت الى "اننا نحتاج إلى طائرات حربية وفي حال لم نحصل على مقاتلات F-35 سنبحث عن بديل جديد، لكننا لا نفضل ذلك".

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