وزير خارجية إسرائيل حث بريطانيا على الرد على الهجمات التي يعدها سليماني

حث وزير الخارجية الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ سلطات بريطانيا على "تصنيف ​الحرس الثوري الإيراني​ إرهابيا"، مشيرا إلى "ضرورة الرد على الهجمات التي يعدها قائد "​فيلق القدس​" في الحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ ​قاسم سليماني​".

وأجرى كاتس لقاء في لندن مع نظيره البريطاني دومينيك راب، لبحث الأوضاع في المنطقة واستمرار التعاون المشترك بين البلدين.

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