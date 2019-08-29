المعارضة البريطانية تتحد لتمنع بركسيت من دون اتفاق

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



تؤلف المعارضة البريطانية جبهة سياسية عريضة لتمنع بوريس جونسون من الإقدام على خطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مسبق، يغرق بريطانيا في الفوضى.

جمع جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني، قادة آخرين من المعارضة في محاولةٍ لتشكيل جبهة مشتركة، ومناقشة جميع التكتيكات المتاحة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل من دون اتفاق.

سحب الثقة

استضاف كوربين في المحادثات: الحزب الوطني الاسكتلندي، و الديمقراطيين الليبراليين، وحزب الخضر، والمجموعة المستقلة من أجل التغيير. وتوصل الجميع إلى اتفاق على العمل سويًا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، حتى لو استدعى ذلك سن تشريع أو إجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.

جاء هذا الاجتماع، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد رفض معارضي التخلي بركسيت اقتراح كوربين على سحب الثقة، بحجة أنه ليس الشخص الملائم حتى لبناء أغلبية مؤقتة في مجلس العموم.

ودعا كوربين سابقًا إلى اقتراع على سحب الثقة من الحكومة، وقال: "بعد تصويت ناجح بحجب الثقة عن الحكومة، سأبحث، بصفتي زعيمًا للمعارضة، عن ثقة مجلس النواب في حكومة مؤقتة محدودة زمنيًا بهدف الدعوة إلى انتخابات عامة وإطلاق استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي".

تمديد العضوية

أقر النواب قانونًا في أبريل الماضي لإجبار رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على طلب تمديد عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الأصلي لبركسيت، في 29 مارس الماضي، ما أدى إلى تمديد الموعد النهائي إلى 31 أكتوبر.

لتمرير هذا الأمر مجددًا، يقول إيان بلاكفورد، زعيم الكتلة الاسكتلندية في مجلس العموم، لهيئة الإذاعة البريطانية إن إحدى وسائل تمديد الموعد النهائي لبركسيت هي تعديل اقتراح تمت مناقشته كجزء من نقاش طارئ في مجلس العموم.

يرى بلاكفورد أن نجاح هذه الاستراتيجية سيسمح للنواب بتمرير قانون يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالسعي إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر الآتي.

Advertisements

تفاؤل حذر

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنه أكثر تفاؤلًا بإمكان التوصل إلى اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد المحادثات التي أجراها في اليومين الماضيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز، متحدثًا عن خلاف جوهري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ردًا على التخوف من استعداده لتجاهل مجلس العموم من أجل ضمان تحقيق بركسيت في 31 أكتوبر، قال جونسون إن الشعب البريطاني سئم من تصدر ملف بركسيت عناوين الصحف.

كانت إحدى العقبات الرئيسة في محادثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي الدعم الإيرلندي، وهو الحل الذي يستلزم إبقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، والذي ألغاه الآن رئيس الوزراء المعين حديثًا بوريس جونسون.

تعليق البرلمان

ردًا على سن تشريعات لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ربما يلجأ جونسون إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات أو تعليق البرلمان.

بهذا الخصوص، أشارت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس، التي حضرت اجتماع الثلاثاء، إلى أن نوايا جونسون واضحة، تتمحور حول تعليق البرلمان، وخروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلقاء لوم الفوضى على النواب.

أضافت لوكاس: "لن نتعرض للتخويف. لن نسلم السيادة البرلمانية للعصبة اليمينية. على النواب أن يتحدوا لوقف هذا الانتهاك للسلطة التنفيذية".

بدوره، كتب كوربين في صحيفة "إندبندنت" البريطانية متهمًا جونسون، بـ"تملق" الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرًا إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ستبقى المملكة المتحدة تحت رحمة ترمب.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط:

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49476705