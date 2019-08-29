الملكة تأمر بتعليق البرلمان

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قال بيان صادر عن مجلس مستشاري الملكة، يوم الأربعاء، إن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.

وأكد البيان أن "جلالتها أمرت اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019“.

وجاء طلب رئيس الوزراء من الملكة خلال اتصال هاتفي معها صباح الأربعاء، بينما طار جاكوب ريس - موغ ، زعيم الأغلبية المحافظة في البرلمان، إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا لتقديمها الطلب مكتوبا لها.

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سوف يقوم رئيس الوزراء بتعليق البرلمان بحلول 12 سبتمبر على أبعد تقدير بعد عودة النواب للعمل ، مما يعني أن المتمردين ضد قرار الخروج بدون اتفاق أمامهم ما يصل إلى خمسة أيام فقط لإعداد مخططهم لإيقاف خروج بريطانيا عن الصفقة في 31 أكتوبر.

ويريد البرلمانيون الآخرون القيام بذلك إما عن طريق تمرير تشريع جديد لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الإطاحة بحكومة جونسون في اقتراع بحجب الثقة.

ونتيجة لموافقة الملكة، سيبدأ جونسون ترتيبات إعداد الخطاب الذي ستلقيه الملكة في 14 أكتوبر المقبل في افتتاح الدورة البرلمانية، وفيه يحدد جدول أعمال حكومته التشريعي قبل أسبوعين فقط من موعد خروج بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي