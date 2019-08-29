شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية البرلمان": قانون تنظيم إعلانات الطرق يقضى على العشوائية ويعظم الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تنظيم إعلانات الطرق من أبرز الموضوعات التى سيتم القاء الضوء عليها خلال دور الانعقاد الأخيرللبرلمان، لوضع حد لما يسمى بفوضى الإعلانات.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن إنشاء هيئة موحدة لإعلانات الطرق من أهم المحاور للقضاء على عشوائية الإعلانات، على أن يكون هناك جهة واحدة هى المنظمة، من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد، وفى نفس الوقت مراقبة الاشتراطات الصارمة التى سيتم وضعها فى القانون الجديد المرتقب إقراره.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية بشأن تعظيم الاستفادة من إعلانات الطرق، على ان تكون بشكل حضارى متناسق، بعيدا عما نشاهده من بروز وعدم تناسق فى الطرق والشوارع، مما يتسبب فى بعض الأوقات فى وقع حوادث، متمنيا سرعة خروج القانون للنور على أن تكون هناك جهة واحدة للتعامل فى هذا الملف.