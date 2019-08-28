جنود الجيش الألماني مضطرّون لإنتظار الأحذية الجديدة حتى 2022

وكالات- كشف تقرير صحفي أنه سيتعين على جنود الجيش الألماني الانتظار لمدة أطول مما كان مخططا لها حتى الحصول على أحذية جديدة.

واستند تقرير صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 28 أوت 2019 إلى رد من وزارة الدفاع الألمانية على استجواب من النائبة البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحر ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان.

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وجاء في رد الوزارة "سوف يتم الانتهاء من التنفيذ التام لنظام الأحذية القتالية الجديد للقوات بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022، وفقا للخطة الحالية".

وبحسب التقرير الصحفي، كان من المفترض أن يحصل جميع أفراد الجيش على الأحذية الجديدة بحلول نهاية عام .2020 وأوضحت الوزارة للصحيفة "بسبب السعات الإنتاجية المحدودة للصناعة لا يمكن الالتزام بهذا المنحى الزمني". يشار إلى أنه تم التخطيط لتطبيق فكرة الانتقال من استخدام "حذاء للعام بأكمله" إلى استخدام "اثنين من الأحذية القتالية الثقيلة " و"حذاء قتالي خفيف" منذ عام 2016، بحسب التقرير الصحفي. ووفقا للخطاب الذي ردت به الوزارة على النائبة البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحر، يمتلك حاليا نحو 160 ألف جندي من إجمالي 183 ألف جندي حذاء واحد ثقيل، ولكن لا يزال ينقصهم الحذاء الثاني الثقيل، ويمتلك نحو 31 ألف فقط الحذاء الخفيف.