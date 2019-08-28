البنتاجون: يمكن استئناف التعاون مع تركيا إذا ألغت صفقة "إس-400"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخلى تركيا عن برنامج الأسلحة الروسية "إس-400" وتعود إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.
وقال إسبير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "لقد كانت تركيا شريكة طويلة وحليفة كبيرة، آمل أن يعودوا إلى اتجاهنا، وأن يرتقوا حقًا إلى ما اتفقعليه حلف الناتو منذ عدة أعوام وذلك من خلال البدء في التخلي عن المعدات الروسية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وأن يباشروا التحرك في اتجاه مختلف".
أكد وزير الدفاع الأمريكي أن أنقرة يمكن أن تكون جزءًا من برنامج "إف-35" أو برنامج "إس-400"،
وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس الثلاثاء بدء المرحلة الثانية من عمليات تسليم نظام الدفاع الجوي "إس-400"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المرحلة الثانية من عمليات التسليم سوف تستمر حتى نهاية سبتمبر.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" على خلفية إقدام أنقرة على شراء منظومة الدفاع الصارخية الروسية "إس-400"، مشيرة إلى أن المنظومة تشكل خطرا على المقاتلات.
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