سرقة بنك في الجزائر على طريقة أفلام هوليود

اهتزت، صبيحة اليوم الأربعاء، مدينة القصر في ولاية بجاية (شرقي الجزائر) على وقع هجوم مسلح نفذه ملثمان في وضح النهار استهدف بنك التنمية المحلية الكائن في المنطقة.
واستنادًا إلى مصادر محلية متطابقة، فإن اللصينقاما بسرقة أكثر من مليار ونصف مليار سنتيم، على الطريقة الهوليودية، وذلك قبل فرارهما نحو وجهة مجهولة قبل وصول رجال الأمن، وسط رعب كبير لدى موظفي البنك والزبائن الذين كانوا في المكان ونفس الرعب عاشه السكان القاطنون بالقرب من البنك المذكور.
وأفادت مصادر أمنية بأن عملية السطو تمت في ظرف وجيز وبسرعة قياسية، ما يؤشر على تخطيط مسبق ومعرفة اللصين الجيدة للمكان، فيما لم تخلف الحادثة أي خسائر في الأرواح.
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