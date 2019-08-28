العراق يسلم الكويت دفعة محفوظات تضم عشرات آلاف الكتب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسليمها الكويت دفعة من المحفوظات الكويتية الموجودة لدى العراق منذ الحرب عام 1990.
وقالت الخارجية العراقية في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سلمت وزارة الخارجية ممثلة بالوفد العراقي الذي ترأسه السفير،حازم اليوسفي، وكيل الوزارة للشئون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف رئيس لجنة المحفوظات الكويتية، دفعة من المحفوظات لدى العراق منذ عام 1990 إلى الجانب الكويتي".
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