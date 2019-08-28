الجيش الإسرائيلي يقصف موقعًا في غزة ردًا على إطلاق صاروخ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة للجيش الإسرائيلي وجهت ضربة إلى موقع تابع لحركة "حماس" بشمال القطاع، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقبل ذلك، أفادت وسائل الإعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطات غلاف غزة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الصاروخ سقط دون أن يوقع إصابات أو أضرار.

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من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ لم يصل إلى داخل إسرائيل.

وكان قد سمع دوي انفجار في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.