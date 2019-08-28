الولايات المتحدة تعلن شرطها لإعادة تركيا إلى مشروع مقاتلات "F-35"

أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعيد تركيا إلى المشاركة في برنامج إنتاج مقاتلات "F-35" من الجيل الخامس، إلا بعد تخلصها عن منظومات "إس-400" الروسية، مشيرة إلى أن عدم تفعيلها غير كاف.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء،مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد: "أكدت بكل جلاء على الساحتين العلنية والشخصية خلال اتصالاتي مع الشركاء الأتراك، الحديث قد يدور عن امتلاك F-35 أم إس-400، وليس كلاهما، لا يمكن وضع واحدة منها في المستودع وإخراج الثانية، إما الأولى أو الثانية".
وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد تركيا إلى برنامج "F-35" حال إبعاد "إس-400" من أراضيها، موضحا: "أجدد أنه سيكون عليهم التخلي كاملا عن هذه المنظومات وإخراجها من البلاد إلى أي مكان سيختارونه، وفي هذا الحال، قد ننظر في إمكانية القيام بذلك".
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