الولايات المتحدة تعلن شرطها لإعادة تركيا إلى مشروع مقاتلات "F-35"

أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعيد تركيا إلى المشاركة في برنامج إنتاج مقاتلات "F-35" من الجيل الخامس، إلا بعد تخلصها عن منظومات "إس-400" الروسية، مشيرة إلى أن عدم تفعيلها غير كاف.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء،

مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد: "أكدت بكل جلاء على الساحتين العلنية والشخصية خلال اتصالاتي مع الشركاء الأتراك، الحديث قد يدور عن امتلاك F-35 أم إس-400، وليس كلاهما، لا يمكن وضع واحدة منها في المستودع وإخراج الثانية، إما الأولى أو الثانية".

وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد تركيا إلى برنامج "F-35" حال إبعاد "إس-400" من أراضيها، موضحا: "أجدد أنه سيكون عليهم التخلي كاملا عن هذه المنظومات وإخراجها من البلاد إلى أي مكان سيختارونه، وفي هذا الحال، قد ننظر في إمكانية القيام بذلك".