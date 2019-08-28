أول تعليق إسرائيلي على انتهاك طائرات مسيرة المجال الجوي اللبناني

علق الجيش الإسرائيلي على سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية بعد تحليق طائرات مسيرة في الجنوب اللبناني. ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، حول إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيرة انتهكت الأجواء اللبنانية. النار على طائرات إسرائيلية مسيرة انتهكت الأجواء اللبنانية. وقال أدرعي: قبل قليل تم سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شهدت تحليق لطائرات مسيرة تابعة لجيش الدفاع. لقد استكملت الطائرات المسيرة مهمتها ولَم تقع أي أضرار. لجيش الدفاع. لقد استكملت الطائرات المسيرة مهمتها ولَم تقع أي أضرار. ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، وثق من خلالها لحظة إطلاق الجنود اللبنانيين النار من أسلحتهم الشخصية باتجاه الطائرتَيْن المسيرين للجيش الإسرائيلي، فوق أجواء قرية العديسة في جنوب لبنان.

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