واشنطن والرياض تتفقان على ضرورة حماية حرية الملاحة

ناقش وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، ضرورة حماية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن لقاء الذي جمع الطرفين في واشنطن، بحث أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ووجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اللقاء، الشكر للسعودية على جهودها للوساطة بين الأطراف اليمنية. واتفق الطرفان خلال اللقاء، على أن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى الاستقرار والازدهار في اليمن.

ووصل الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، في زيارة رسمية حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).