الكويت تصفع قطر وتفوز بالكونجرس الآسيوي الرياضي

كوالالمبور (الاتحاد)

أسدل الستار على اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي شهدت اختيار الكويت لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد 2020 بعد منافسة قوية مع كوريا الجنوبية، حيث حصلت على 12 صوتا من السعودية وعمان والعراق ولبنان وماليزيا ونيبال واليابان وإيران وباكستان وأفغانستان والهند والكويت، فيما نال الكوريون 3 أصوات فقط من قطر وتايوان وكوريا الجنوبية. والتزمت مكاو الحياد.

وأثار تصويت قطر لكوريا الجنوبية جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي القاري والعربي والخليجي، حيث كان التصويت بمثابة طعنة جديدة للأشقاء في الكويت مثلما اعتادت قطر أن توجه طعناتها لكل الأشقاء في المنطقة الخليجية والعربية على كافة المستويات. وتباينت ردود الفعل ما بين الغضب وتقبل الأمر باعتبار أن ما فعلته قطر ليس بجديد عليها بجانب أن الكويت اكتسحت التصويت وفازت بالأغلبية الساحقة.

ووجه الوفد الكويتي الشكر إلى الإمارات حكومة وشعباً على ما تقوم به من دعم الأشقاء، ومساندة الكويت من خلال سحب الملف وعدم دخول المنافسة على الاستضافة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب على الإمارات وأبناء زايد الذين يؤكدون في كل الأحداث أنهم أهل الثقة والكرم ودائما يضعون المصلحة العامة في المقدمة. كما وجه سطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، رئيس وفد الكويت، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على اختيار الكويت لاستضافة اجتماع الكونجرس الذي سيعقد العام المقبل.

وقال السهلي في تصريح صحفي عقب انتهاء التصويت: «جاء فوز الكويت بالحصول على أغلبية الأصوات، خلال اجتماع الكونجرس الذي استضافته كوالالمبور، وذلك بعد منافسة مع كوريا الجنوبية». وتابع: «سبق تصويت الجمعية العمومية، موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على إقامته في الكويت خلال اجتماعه الثلاثاء، لتحسم الجمعية العمومية الأمر في النهاية لمصلحتنا».

وشدد السهلي على أن ملف الكويت لاستضافة الاجتماعات نال ثقة أغلبية الاتحادات الأعضاء، لا سيما أنه جاء واضحا وتكفل بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاحها، مبينا أن عملية التصويت شهدت شفافية كاملة في ظل حرص وفدي الكويت وكوريا الجنوبية على الترويج لملفيهما، ومن ثم فقد جاء التصويت بالأغلبية لملف الكويت، والذي يعد بمنزلة وسام جديد للصحافة الرياضية الكويتية التي تؤكد مجددا على ريادتها ودورها الفعال في القارة الآسيوية.

ولفت السهلي إلى أن الكويت ستضرب أروع الأمثلة في استضافة اجتماع الكونجرس الآسيوي 2020، لتؤكد أنها قادرة على استضافة الاجتماعات والبطولات بشكل متميز كما تعود الجميع. واختتم تصريحه معرباً عن أمنيته بالمزيد من النجاح للصحافة الرياضية في دول القارة، خصوصا في ظل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، والذي يعمل بشكل مستمر على الارتقاء بالصحفيين والصحافة الرياضية من خلال ورش العمل التي يقيمها.

وأكد عمران محمد ممثل لجنة الإعلام الرياضي الإماراتية الذي حضر اجتماعات المكتب التنفيذي أن الإمارات تقدمت بملف لاستضافة اجتماعات الكونجرس الآسيوي إلا أنه تم سحب الملف من أجل دعم الكويت لاستضافة الحدث وقال: من منطلق المصلحة المشتركة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة سحبنا ملف الإمارات وأجلنا فكرة استضافة الحدث دعما لملف الأشقاء في الكويت وهو ما أكدته في كلمتي في الاجتماعات. وأضاف: «جهزنا ملفاً كبيراً يليق باسم الإمارات من أجل الدخول في منافسة قوية واعتدنا إن نكون في الصدارة في مثل هذه الملفات نظرا لما تملكه الدولة من إمكانيات كبيرة بجانب وجود الكوادر والخبرات الإدارية التي من شأنها أن تكتب شهادة نجاح أي حدث، كما أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية يدركون قيمة الإمارات وقوتها في استضافة الأحداث ليس فقط في المجال الرياضي بل في كل الأحداث.

رئيس الاتحاد الإسباني: قطر تغش لإنقاذ باريس سان جيرمان

جدد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، هجومه على الإدارة القطرية لنادي باريس سان جيرمان، متهما إياها بالغش باستخدام عقود رعاية مزيفة، للتحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي للعبة الخاصة باللعب المالي النظيف. وقال، في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية «بما أن هذا النادي هو نادي دولة، فإنهم يخترعون رعاة. والمثال الأكثر وضوحاً الذي ندد به الاتحاد الإسباني هو باريس سان جيرمان، الذي يحظى برعاية مزعومة لهيئة السياحة القطرية بمبلغ 50 مليون يورو». وتابع: «بالطبع، هناك الكثير من السائحين في قطر. وعلى سبيل المقارنة، فإن برمودا، وهي دولة ذات كثافة سياحية عالية، والتي لها نفس عدد سكان قطر، لا تستثمر سوى مليوني يورو للترويج لنفسها». وأكد تيباس «حصل النادي الباريسي أيضًا على رعاية من بنك قطري يمتلك بالكاد فرعاً واحداً، وقام بدفع 70 مليون دولار وكلها أمور لا شك أنها تروق لناصر الخليفي وأمير قطر، ملاك النادي الباريسي».