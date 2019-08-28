بورصة قطر تتراجع 0.04%

الدوحة (وكالات) اختتم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.04%، عند مستوى 10.025.47 نقطة، فاقداً نحو 4.28 نقطة. وتراجعت التداولات، إذ هبطت السيولة عند 203.86 مليون ريال، مقابل 655.89 مليون ريال الثلاثاء بتراجع 69 بالمائة، كما تقلصت أحجام التداول إلى 66.42 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 126.16 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتم التداول على أسهم 46 شركة، ارتفعت منها أسهم 21 شركة، وتراجعت منها أسهم 18 شركات، بينما استقرت أسهم 7 شركات. وعلى مستوى القطاعات، فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01 %، عند مستوى 3.889.77 نقطة، وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.17 %، عند مستوى 3.002.82 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.46%، عند مستوى 2.476.56 نقطة، وتقلص مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.42%، عند مستوى 1.401.13 نقطة، كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.78%، عند مستوى 2.789.28 نقطة، ونما مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، عند مستوى 883.77 نقطة، ونزل مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، عند مستوى 8.143.65 نقطة.

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