الجزائر (وكالات) يواجه رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان في الجزائر)، عبدالرزاق مقري، اتهامات بالتخابر مع قطر والتآمر على الدولة، وسط تحدث تقارير عن أنه قد يمثل أمام العدالة قريبا. وقال موقع «الجزائر كل ساعة» إن وثائق مسربة كشفت عن اجتماعات سرية بين مقري مع سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل نهاية الولاية الرابعة، بهدف بحث طريقة معينة لتمديد عهد بوتفليقة. وقال الموقع، إنه بناء على المستجدات فإن مقري سيتحول من شاهد إلى شريك بتهمة التخابر والتآمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وثائق تورط «إخوان الجزائر» بالتآمر والتخابر مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.