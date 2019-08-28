الجيش يُطلق النار على طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني أنه أطلق النار على طائرتين مسيّرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء اليوم الأربعاء في جنوب البلاد قرب الحدود، وأن الطائرات الثلاث عادت إلى المجال الإسرائيلي.

وتدخل طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر المجال الجوي اللبناني، لكن هذه من الحالات النادرة التي يستهدف فيها الجيش اللبناني الطائرات.

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز"، إن القوات أطلقت النار من بنادق "إم-16". ولا يمتلك الجيش اللبناني أنظمة دفاع جوي.

وقال الجيش في بيان إن "الطائرة الأولى دخلت المجال الجوي اللبناني الساعة 19:35 فوق قرية العديسة الحدودية وعادت إلى إسرائيل بعد إطلاق النار عليها. وذكر أن طائرة ثانية مسيّرة عادت إلى إسرائيل دون إطلاق النار عليها بعد أن حلقت فوق بلدة كفر كلا". وأضاف الجيش أنه "فتح النار على طائرة ثالثة عادت أدراجها إلى إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادرها، بأن "عملية إطلاق النار على الطائرة المسيّرة الإسرائيلية في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة، نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".

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وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال عن استهداف الطائرتين المسيرتين "نتحرى الأنباء".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال يوم الإثنين، إن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد. وفي وقت سابق من اليوم ذاته، استهدفت ضربات إسرائيلية موقعاً عسكرياً تابعا لجماعة فلسطينية مدعومة من إيران في سهل البقاع قرب الحدود مع سوريا.

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وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت في وقت سابق من اليوم، أن "الجيش اللبناني تقدم بشكوى لدى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا إلى الشمال من الخط الحدودي الفاصل في محور بركة النقار". لافتاً إلى أن "ما حصل يعتبر خرقاً برياً غير مبرر".