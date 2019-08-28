مظاهرات حاشدة في الصومال ضد التدخل القطري فيها

كما دعا المغردون الصوماليون على موقع "تويتر" إثيوبيا، وجيبوتي، وقطر، إلى الالتزام بالحياد، وتجنب التدخل في الشأن المحلي الصومالي.



أكد خبراء ومحللين سياسيين ودوليين، أن قرار تعيين فهد الياسين، المقرب من الدوحة، في منصب مدير جهاز الأمن والاستخبارات بالصومال، والذي عمل في السابق مراسلا لقناة الجزيرة القطرية والقريب من الحركات الإرهابية، أضحى خيار الدوحة لتحقيق أهدافها المتمثلة في استخدام التنظيمات المسلحة للاستحواذ على المشروعات الكبرى في البلد ذي الموقع الاستراتيجي.

واعتبر المراقبون أن تعيين الياسين يمثل مشروع هيمنة قطرية كاملة، وتغلغلا جديدا لمخابرات الدوحة في البلاد، ما يهدد مصالح الصومال وينسف كل جهود الاستقرار، خاصة في ظل اعتماد تنظيم الحمدين على التنظيمات الإرهابية للمضي قدما في مشروعه.

وقال الخبير الأمني، عبدالرازق سعيد ورعلي، إن أهمية الصومال بالنسبة لقطر تأتي من سعيها لاستغلال موانئه لتخدم أجندتها الإرهابية في تهديد منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح أن قطر تسعى لتضخيم وزنها السياسي عبر السيطرة على مداخل التجارة الدولية، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا لأمن وسلامة الصومال في الحد الأدنى.