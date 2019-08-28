في مباراة شارك فيها أوناجم وبنشرقي.. الزمالك يبلغ نصف نهائي كأس مصر

تمكن فريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأربعاء، من حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس مصر، عقب تغلبه على ضيفه مصر المقاصة بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المغربي أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم في التشكيل الرسمي للزمالك، علما أن أوناجم تم تغييره عند الدقيقة 75.

وسجل عبد الله جمعة هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 10 دقائق على بداية المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية، وهو الهدف الذي حافظ عليه الفريق الأبيض إلى حين إعلان نهاية المباراة.

وواصل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس مصر، الذي أحرزه الموسم الماضي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على سموحة بركلات الترجيح، مع العلم أن الفريق يملك في جعبته 26 لقبا بالكأس محتلا بها مركز الوصافة خلف غريمه الأهلي صاحب 36 تتويجا.