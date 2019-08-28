انتقادات لتكريم مادلين طبر بالمغرب

أثار خبر تكريم الفنانة اللبنانية مدلين طبر، في مهرجان مغربي، حفيظة فنانين مغربيين عبرا عن استياءهما من الالتفاتة لأسماء أجنبية بدل أسماء مغربية تستحق التكريم بدورها.

وأعلنت إدارة مهرجان “المدينة والسينما الدولي” بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تكريم مادلين طبر في حفل الافتتاح يوم 24 شتنبر المقبل، ما دفع كل من الممثل محمد الشوبي والمخرج عزيز السالمي لانقاد هذه الخطوة.

الشوبي نشر على حائطه الفايسبوكي، تدوينة، انتقد فيها اختيا اسم مادلين مطر للتكريم، وكتب :”علاش ما تكرموش خلود البطوي بعدا أجمل من مادلين ومغربية أندلسية”. و نشر المخرج عزيز السالمي، هو الآخر تدوينة بلهجة غاضبة، كتب فيها: ” شحال كتكبرو الشان لبوجعران .. آخر ممثلة مغربية أفضل منها”.

ويأتي انتقاد اختيار اسم أجنبي للتكريم في تظاهرة مغربية، في وقت يرى فيه عدد من الفنانين حسب تصريحاتهم أن هناك فنانين مغاربة أحق بالتكريم والاعتراف بما أسدوه للميدان، ولا يجب الانتظار حتى رحيلهم من أجل تكريم أرواحهم.