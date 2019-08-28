“لبؤات الأطلس” يجددن انتصارهن على الجزائر ويظفرن بالميدالية البرونزية

توج المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، بالميدالية البرونزية ضمن فعاليات الدورة 12 للألعاب الإفريقية التي يحتضنها المغرب، وذلك بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الترتيب، على حساب الجزائر، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الفلين بسلا.

ووقع الهدف الأول للنخبة الوطنية في هذه المباراة التي أقيمت بملعب الفلين بمدينة سلا، اللاعبة زينب الرضواني في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، فيما سجلت اللاعبة صفية البوفتيني الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الجزائري النسوي لأقل من 20 سنة في هذه المقابلة التي قادتها الحكمة الكونغولية شونسيل سينطايا، اللاعبة غانية جمعة عيادي في الدقيقة 80.

ليتوج لذلك المغرب، بميدالية برونزية، في صنف كرة القدم النسوية، مع العلم أن المنتخب المغربي سبق له وأن فاز على الجزائر في دور المجموعات.