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دافع الفنان محمد الشوبي، عن الفنانتين الشابتين ابتسام تسكت، ودنيا باطمة، بعدما انتشر بشكل واسع منشور على “فايسبوك” يشيد بطيارتين مغربيتين، وينتصر لهما في مقارنتهما مع ابتسام وباطمة.
الشوبي، وفي تدوينة فايسبوكية، نشرها أمس الثلاثاء، دافع عن باطمة وتسكت، واعتبر أن المغرب محتاج لجميع مواطنيه، كيفما كانت كفائتهم، حتى الفنية منهما، وأن مثل هذه المنشورات تحث على الكراهية.
وقال الشوبي في منشوره:” مثل هذه المنشورات بتعاليقها المحبطة تحث هي كذلك على الكراهية.. المغرب محتاج لكل مواطنيه أطر علمية، وسياسة، وفنية.. باسطا”.
وأهان المنشور المتداول، الفنانتين ابتسام تسكت وباطمة، في سبيل ابراز كفاءة مغربيتين، تكلفتا بقيادة طائرة من نيويورك إلى الدار البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوبي يدافع عن تسكت وباطما: المغرب محتاج لمختلف أطره.. حتى الفنية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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