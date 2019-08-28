صحيفة كوستاريكية: “نافاس أكد لزيدان مغادرته ريال مدريد”

أصبح رحيل الكوستاريكي، كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، قريبا من مغادرة أسوار القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة “لا ناسيون” الكوستاريكية، فإن نافاس أخبر زين الدين زيدان مدرب الملكي، عقب نهاية الحصة التدريبية لليوم الأربعاء، بقرار مغادرته الفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن الحارس الكوستاريكي يرفض البقاء حبيسا لكرسي الاحتياط، وأن قرار رحيله عن الريال لا رجعة فيه.

وأشار المصدر ذاته، أنه من المحتمل وصول نافاس غدا الخميس، العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع في كشوفات باريس سان جيرمان.

وانضم صاحب 32 عاما إلى ريال مدريد صيف 2014، قادما من النادي الإسباني الآخر ليفانتي، علما أن بدايته كانت مع ديبورتيفا سابريسا الكوستاريكي، قبل أن يغادره عام 2010 متجها نحو نادي ألباسيتي الإسباني.