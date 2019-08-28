موسكو وأنقرة تتباحثان بشأن حصول تركيا على (سو 57 و35)

موسكو ـ رويترز : نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول روسي قوله أمس إن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية أن تزود موسكو أنقرة بطائرات “سوخوي 57″ و”سوخوي 35″ العسكرية الروسية الصنع. وبدأت روسيا هذا العام تزويد تركيا بمنظومة “إس ـ 400″ للدفاع الصاروخي في خطوة أثرت على علاقات أنقرة بشركائها في حلف شمال الأطلسي ودفعت واشنطن للبدء في استبعادها من برنامجها لتصنيع طائرات “إف ـ 35″ التي خططت تركيا لشرائها كذلك. وقال ديمتري شوجاييف رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني إنه يعتزم بحث منظومة الدفاع الصاروخي “إس ـ 400″ مع مسؤول تركي وكذلك “احتمال توريد طائرات “سوخوي 57″ و”سوخوي 35 ” العسكرية”. ونقلت الوكالة عنه قوله كذلك “تم إبداء اهتمام كبير، ومن السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات بشأن عقود إذ لا يوجد طلب بعد ويتعين إجراء مشاورات”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الاول الثلاثاء عقب محادثات في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن أنقرة تريد مواصلة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع موسكو بما في ذلك الطائرات الحربية.

وكان تم عرض “سوخوي 57″ الطائرة المتقاربة في الإمكانيات مع مقاتلة ” إف ـ 35″ الأميركية، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته أمس الاول لمعرض للطيران في منطقة موسكو. وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج لمقاتلات ” إف ـ 35″ ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة ” إس-400″ الروسية للدفاع الجوي.