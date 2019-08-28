هجمات (داعشية) بالعراق تدفع عشرات العائلات إلى النزوح

الموصل ـ وكالات: أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية أمس بنزوح عشرات العوائل على خلفية هجمات شنها تنظيم داعش جنوب الموصل شمال بغداد. وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “عشرات العوائل الموصلية نزحت من قضاء الحضر (90 كلم جنوب الموصل) باتجاه مدينة الموصل على خلفية هجمات متفرقة شنها تنظيم داعش داخل القضاء”. وأضاف العبيدي أن “القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد عناصر داعش واعتقال أربعة آخرين في قرية الرماح التي شهدت هجمات متفرقة جنوب الموصل”. ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب العراق تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش رغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على التنظيم عسكريا.

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