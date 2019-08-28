(حرائق الأمازون) : البرازيل تشترط تحديد سبل استخدام المساعدات الأجنبية

برازيليا ـ رويترز : قالت الحكومة البرازيلية إنها ترحب بكل المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمكافحة حرائق غابات الأمازون شريطة أن تقرر كيف تستخدمها. وقال المتحدث باسم الرئاسة ريجو باروس للصحفيين “السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض” مضيفا أن بلاده لا ترفض الحوار مع فرنسا.وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قال في وقت سابق إنه يريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسحب “إهاناته” التي وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار مساعدات عرضتها دول مجموعة السبع. وجاءت تصريحات المتحدث الرئاسي بعدما أبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستعر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تدعم بشكل كامل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وتؤيد جهوده في محاربة حرائق الغابات في الأمازون. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قال ترامب :” بولسونارو يعمل بجد لمواجهة حرائق الأمازون وبصفة عامة يقوم بعمل رائع لشعب البرازيل ، وهذا ليس بالأمر السهل. إنه وبلاده يتمتعان بدعم كامل وشامل من الولايات المتحدة الأميركية”. ورد الزعيم البرازيلي بتغريدة مماثلة على “تويتر” قائلاً إن بلاده تكافح الحرائق :”بنجاح كبير”.

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