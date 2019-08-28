ابو مازن يرفض تنصيب العبادي مديرة لتربية نينوى

رفض رئيس ائتلاف الجماهير احمد الجبوري (ابو مازن)، الاربعاء، تنصيب اسيل العبادي مديرة لتربية نينوى.

وقال ابو مازن في حديث لـ الخليج 365، نسخة منه ان "اسيل العبادي غير مؤهلة لتولي منصب مديرة تربية نينوى"، مشيرا الى ان "هناك شخصيات اكفأ لتولي المنصب".

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ودعا ابو مازن "وزير التربية قصي السهيل الى رفض منح المنصب للعبادي"، مشددا على ضرورة "الحفاظ على الإرث التعليمي والتربوي لمحافظة نينوى".

يذكر ان أسيل العبادي تسلمت، اليوم الاربعاء، رسميا منصب مدير عام تربية نينوى خلفا لوحيد فريد عبد القادر.