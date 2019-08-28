نقابة الأكاديميين تعلن شمول المحاضرين بالجامعات بالتقاعد والضمان الاجتماعي

اعلنت نقابة الأكاديميين العراقيين، الاربعاء، عن شمول المحاضرين الخارجيين في الجامعات والكليات بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وتسلمت نقابة الاكاديميين العراقيين كتابا رسميا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينص على شمول المحاضرين الخارجيين العاملين بصفة عقد في الجامعات والكليات العراقية بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لعام 1971 وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015. وفي هذا السياق أكدت النقابة متابعتها الحثيثة لهذا الملف ومخاطبات الجامعات والجهات المعنية لتوفير بيانات المحاضرين وتزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالمعطيات المطلوبة.

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