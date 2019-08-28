مقتل رجل وامراة بهجوم مسلح شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجلا وامراة قتلا بهجوم مسلح شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة على قتل امرأة ورجل ضمن منطقة الزعفرانية شرقي بغداد، ما ادى الى مقتلاهما في الحال"، مبينا ان "الرجل يعمل حارس مدرسة ضمن المنطقة المذكورة".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثتين الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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