اتحاد الكرة يقر توصية المنتخبات بتسمية حميد مساعدا لكاتانيتش

2019-08-28 | 22:04
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اقر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، توصية لجنة المنتخبات بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .
وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسىفي بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاتحاد اقر، اليوم، توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني".
واضاف ان "اللجنة فاضلت بين عدد من الاسماء التدريبية على وفق معايير فنية محددة، نال على اثرها رحيم حميد الثقة في العمل ضمن الملاك التدريبي للسيد كاتانتيش".
واشار موسى الى ان "المكتب التنفيذي وجه لجنة العلاقات باستحصال تأشيرة دخول الى مملكة البحرين للمدرب رحيم حميد"، موضحا ان"حميد سيكون حاضرا في تدريبات المنتخب يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة بغداد".
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