الحل: تنصيب مديرة لتربية نينوى لا تمتلك خبرة اهانة لكوادر المحافظة التربوية

اعتبر حزب الحل، الاربعاء، ان تنصيب مديرة لتربية نينوى "لا تمتلك خبرة اهانة لكوادر المحافظة التربوية"، فيما طالب وزير التربية برفض المصادقة على تعيينها للمنصب.

وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صفقات تنصيب الشخصيات غير الكفوءة والتي لاتمتلك خبرات ادارية كافية ولم تستوفي الخدمة الوظيفية المطلوبة هو نوع جديد من الفساد السياسي الذي بدأ يطغي على الوظائف الحكومية في محافظة نينوى".

واضاف ان "اسيل العبادي وفقاً لسيرتها الذاتية المنشورة لا تمتلك الخبرة الادارية ولا الخدمة الوظيفية التي تؤهلها لتسنم وادارة مديرية تربية محافظة نينوى"، معتبرا ان "الاصرار على تنصيبها يعتبر التعمد بإهانة الاسرة التربوية لنينوى وإهمال لكوادرها وكفاءاتها ونخبها المشهود لها بالعلم والكفاءه والخبرة".

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وطالب الحزب وزير التربية وكالة قصي السهيل بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية للحفاظ على الإرث التعليمي والتربوي لمحافظة نينوى ورفض قرار المصادقة على تنصيب العبادي بمنصب مديرة تربية محافظة نينوى"، مشددا على "عدم المحاباة والضرب بيد من حديد على كل خلايا الفساد في وزارة التربية ومديرية تربية نينوى".

يذكر ان أسيل العبادي تسلمت، اليوم الاربعاء، رسميا منصب مدير عام تربية نينوى خلفا لوحيد فريد عبد القادر.

يشار إلى أن أسيل العبادي حاصلة على بكالوريوس التربية قسم علم الكيمياء من جامعة الموصل.