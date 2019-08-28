هنأ تجمع البرلمانيات العراقيات، الأربعاء، رئيسة المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي بيوم المرأة الإماراتية.
وقالت رئيس التجمع الا الطالباني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تجمع البرلمانيات العراقيات يتقدم بخالص التهنئة والتبريكات الى معاليكم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام".
وأضافت أن "التجمع يثمن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم وتطور ولعب أدوار مهمة على الساحة السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والعلمية والثقافية والأكاديمية واكبر دليل على ذلك هو وجودكم على رأس السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت أن "التجمع يثمن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم وتطور ولعب أدوار مهمة على الساحة السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والعلمية والثقافية والأكاديمية واكبر دليل على ذلك هو وجودكم على رأس السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح الطالباني، "خالص الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق وللمرأة الإماراتية بمزيد من التقدم والعطاء ولبلدكم الازدهار والتطور".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع البرلمانيات العراقيات يهنئ أبو ظبي بيوم المرأة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.