تجمع البرلمانيات العراقيات يهنئ أبو ظبي بيوم المرأة الإماراتية

وقالت رئيس التجمع الا الطالباني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تجمع البرلمانيات العراقيات يتقدم بخالص التهنئة والتبريكات الى معاليكم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام".وأضافت أن "التجمع يثمن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم وتطور ولعب أدوار مهمة على الساحة السياسية ‏والدبلوماسية والاجتماعية والعلمية والثقافية والأكاديمية واكبر دليل على ذلك هو وجودكم على رأس السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

‏وأوضح الطالباني، "خالص الأمنيات لكم ‏بالنجاح والتوفيق وللمرأة الإماراتية بمزيد من التقدم والعطاء ولبلدكم الازدهار والتطور".