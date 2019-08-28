عنصرية قطر ومعاقبة تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 28 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: عقوبات أمريكية تستهدف شبكات تمول برنامج إيران الصاروخي، و"النواب الأمريكي" يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا، وحظر مشجعي بعض الدول.. تقرير يفضح عنصرية قطر بكأس العالم 2022، والأطراف اليمنية توافق على مقترح أممي لتنفيذ اتفاق الحديدة، وأوامر بالقتل والتعذيب.. شقيق أمير قطر يتهرب من دعوى جنائية بأمريكا، والتونسية أم الزين: لا فواصل بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية، ورئيس البرلمان البريطاني: تعليق جونسون للمجلس انتهاك للدستور.
وفي الاقتصاد تطالعون: الأتراك ونار الغلاء.. حكومة أردوغان تعاقب إسطنبول برفع المواصلات 25%، والإسترليني يتراجع متأثرا بتعليق عمل البرلمان البريطاني، وهبوط مخزونات النفط الأمريكي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وواشنطن تؤكد رسميا زيادة في الرسوم على بضائع صينية، والتوتر السياسي يهبط بعائد السندات العشرية الإيطالية.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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